Álvaro Morata está satisfeito com a vida em Londres. Depois de ter assinado pelo Chelsea por 80 milhões de euros, o atacante espanhol admite que a escolha teve a ver com a boa relação que tem com o técnico Antonio Conte."Após me ter convencido a assinar pela Juventus, antes de ter assumido o comando da seleção italiana, sempre pensei que poderiamos estar juntos outra vez", afirmou à 'FourFourTwo', reforçando: "Ele foi importante quando tomei a decisão de ir para o Chelsea. Queria renovar esta relação e devolver toda a confiança que ele me depositou", frisou.Morata sublinhou ainda estar a viver um bom período na sua carreira: "É a primeira vez na minha carreira como profissional que fui titular cinco jogos seguidos e me senti o avançado número um de um clube".

Autor: Bruno Dias