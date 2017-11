Continuar a ler

Apesar da troca de clube e da falta de garantias nos madridistas, o avançado só guarda bons momentos do seu antigo técnico. "Estarei agradecido durante toda a minha vida a Zidane porque me deu a oportunidade de ganhar uma Liga dos Campeões e de jogar no Real Madrid. (...) Ele garantiu-me que podia ficar se quisesse mas também me disse que havia muitas opções para o ataque. Decidi que o melhor era sair porque havia um Mundial à porta e queria lá estar", acrescentou.Sobre a sua nova equipa, Morata mostra-se entusiasmado e confessou uma meta pessoal. "Nunca me arrependerei de ir para um clube com o Chelsea. (...) Tenho o objetivo de ser campeão em Espanha, Itália [onde atuou pela Juventus] e Inglaterra. Nenhum ou poucos espanhóis o conseguiram. É o meu objetivo. Ganhar a Premier League e entrar na história por ser o espanhol que ganhou nos três países", adiantou.Na verdade, o avançado, de 25 anos, pode ser mesmo o primeiro a alcançar tal feito. Dos treze espanhóis que já venceram a Premier League, nenhum venceu a Serie A e apenas cinco levantaram o troféu do seu país natal [Cesc Fàbregas, José Antonio Reyes, Gerard Piqué, Pedro Rodríguez e Diego Costa].