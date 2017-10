Com duas vitórias, o Chelsea lidera o Grupo C antes do duplo compromisso com a Roma. Contudo, a formação de Antonio Conte não atravessa a melhor fase na Premier League, tendo perdido o último jogo frente ao Crystal Palace. Mas a grande dor de cabeça para o técnico dos blues é a possível ausência de Morata, goleador que está em dúvida por lesão."Ele tem sido um jogador importante. Está a tentar recuperar a tempo do jogo mas não sei se estará apto. Não vou correr riscos, não sou assim tão estúpido. A situação é difícil e devo tomar a melhor decisão", explicou Antonio Conte na antevisão, elogiando depois o adversário: "Conheço muito bem a Roma, mas isso não me dá vantagem. Será um duelo bem equilibrado."No outro encontro, o Atlético Madrid viaja até ao Azerbaijão para medir forças com o Qarabag. Com febre, Griezmann não se treinou e poderá ser baixa para Diego Simeone.