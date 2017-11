"Falamos e não foi só no verão. Tenho uma boa relação com o José. Foi o meu primeiro treinador no futebol profissional e foi ele quem me deu uma oportunidade. Às vezes, manda-me mensagens. Não falamos de futebol, pergunta-me se está tudo bem e brinca comigo", afirmou ao 'Daily Mail'.



E prosseguiu, recordando que teve um pé no Manchester United no último defeso: "Aprecio muito este tipo de coisas. É maravilhoso jogar e ganhar com Mourinho, mas agora é tempo de ganhar com Conte e é uma oportunidade magnífica. Tive a oportunidade de ir para o United e para outras equipas da Premier League, mas o que importa é que estou no Chelsea e tenho orgulho nisso".

Alvaro Morata assume sem problema que mantém uma boa relação com José Mourinho. O jogador do Chelsea, que amanhã vai defrontar o seu antigo treinador (os dois encontraram-se no Real Madrid), sublinhou que até mensagens o português lhe envia.