Raymond Kopa, filho de polacos, começou a carreira nos franceses do Angers, em 1949, transferindo-se em 1951 para o Reims , onde se sagrou campeão francês por quatro vezes.Elemento da seleção francesa que terminou em terceiro lugar o Mundial de 1958, Kopa transferiu-se em 1956 para o Real Madrid, clube pelo qual conquistou três títulos europeus, em 1957, 1958 e 1959, e dois campeonatos de Espanha, em 1957 e 1958.Em 1956, tornou-se no primeiro jogador francês a vencer a Bola de Ouro, troféu que voltou a conquistar em 1958.Em 1959, Kopa voltou a França e ao Reims, 'arrumando as chuteiras' em 1967, com 36 anos.