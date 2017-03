Continuar a ler

"Toda a família do Celtic está de luto pela sua morte. Todos os adeptos, colegas de equipa e amigos rezam neste momento extremamente triste", escreveu o Celtic na sua página oficial na Internet.Gemmell também marcou na final de 1970, quando o Celtic perdeu por 2-1 com os holandeses do Feyenoord, em Milão."Tommy Gemmell é uma verdadeira lenda do Celtic, que faz parte do maior episódio da história do clube. Um homem que desempenhou um papel fundamental no nosso maior triunfo sempre, no Estádio Nacional de Lisboa", destacou ainda o clube.Gemmell vestiu a camisola do Celtic durante dez anos, entre 1961 e 1971. Nesse período, marcou 63 golos em 418 jogos. Além do título europeu, conquistou seis campeonatos escoceses e ergueu três Taças da Escócia.