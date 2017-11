"Gastam-se 300 milhões em transferências e compram os melhores futebolistas. Eu gostaria de ver o Mourinho no Aston Villa com um orçamento de 30 milhões de euros. A exceção foi o Leicester com Ranieri", referiu Mostovoi, citado pelo jornal espanhol 'As'.

Os valores astronómicos gastos pelos clubes de futebol para adquirir os melhores jogadores do Mundo fazem os melhores treinadores. Esta é a opinião do antigo futebolista russo, Aleksandr Mostovoi, que passou pelo Benfica entre 1992 e 1993, que deu o exemplo do técnico português José Mourinho, atualmente ao serviço do Manchester United, para criticar os montantes que são movimentados no futebol.