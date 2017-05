We're pleased to announce the signing of @AlexBruce84 on a 9-year deal Sorry, we also forgot to tell you Alex!! https://t.co/Y5RS303BTe — Motherwell FC (@MotherwellFC) 24 de maio de 2017

A dispensa de Alex Bruce do Hull City, através do Twitter, está a animar as redes sociais no Reino Unido, com a mais recente publicação a alinhar no registo boa disposição com que o defesa da Irlanda do Norte divulgou a 'novidade'.O Motherwell, terceiro classificado na fase de permanência da 'Premier League' escocesa, recorreu ao Twitter para 'contratar Bruce, por 9 temporadas, esquecendo-se, todavia, de informar o futebolista, como, aliás, sucedera com o Hull City."Temos os prazer de anunciar que assinámos com Alex Bruce um acorde de 9 anos. Desculpa, também nos esquecemos de te dizer Alex!!!", escreveram na conta oficial do clube de cidade localizada a sudoeste de Glasgow.

Autor: João Lopes