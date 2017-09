José Mourinho foi expulso e saiu... 'à patrão'

Mourinho até pode ter sido expulso, mas saiu... como quis

José Mourinho recebeu ordem de expulsão já no período de descontos do Southampton-Manchester United (0-1) , no sábado. Quem assistia ao encontro pela televisão não se apercebeu ao certo as razões que levaram a que o árbitro Craig Pawson avançasse com essa indicação e o treinador dos red devils assumiu posteriormente na flash interview que "não percebeu" porque não viu o resto do jogo."Não sei o que fiz, têm de perguntar ao árbitro. Entrei em campo? Sinceramente não me pareceu", afirmou o treinador português, de 54 anos.Ora, segundo avança o "Mirror", Mourinho esteve mesmo dentro das quatro linhas (as câmaras fotográficas captaram o momento) e "agarrou de forma bizarra" o quatro árbitro, Mark Jones. Já segundo a edição inglesa do jornal 'Metro', Mourinho também se atravessou no caminho de Jones na altura em que este segurava a placa de substituição que indicava a entrada de Charlie Austin no Southampton.