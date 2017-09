Continuar a ler



Por outro lado, Mourinho foi ainda questionado por um jornalista sobre o brasileiro Vitinho, uma das estrelas do CSKA, deixando uma resposta bem curiosa. "És o agente dele? Não? Eu não falo dos jogadores adversários porque se eu falar bem deles, motivo-os. E se eu falar mal deles, motivo-os também", concluiu.

Mas, apesar das baixas de peso na sua equipa, Mourinho acredita numa boa resposta dos red devils. "Nós não temos o Fellaini, o Pogba e o Carrick. As soluções não são muitas mas não vamos focar-nos em batalhas individuais. Vamos ter uma equipa de qualidade, equilibrada e vamos tentar ganhar o jogo, que é o nosso objetivo", frisou o treinador, que conta com os regressos de Phil Jones e Eric Bailly, depois de ambos terem cumprido suspensão.O técnico do Manchester United congratulou-se ainda com o facto de a lesão sofrida pelo belga Fellaini, na sequência de uma falta no encontro com o Southampton, não ser tão grave como se temia. "Ele teve sorte. Poderia estar numa situação muito pior. Espero que ele não fique de fora muito tempo, até porque depois do jogo com o Crystal Palace há a paragem para os jogos das seleções nacionais e a Bélgica já não tem pressão. Por isso, espero que recupere entretanto", adiantou.