A dureza dos jogadores do Manchester United tem sido muito criticada em Inglaterra a propósito do jogo com o Chelsea. Courtois sublinha que a equipa de Mourinho tentou preparar uma cilada à de Conte. "Eles tentaram ‘mexer’ connosco, procuraram entrar nas nossas mentes. Tentaram desestabilizar-nos através de faltas e pontapés. Esses foram os ‘mind games’ a que eles recorreram ao longo da partida. Aprenderam isso com o treinador. Felizmente, não caímos na armadilha", disse o guarda-redes do Chelsea, lançando uma farpa bem afiada em direção a Mourinho.Agora comentador, Graham Poll também critica asperamente o Special One. "José Mourinho tentou todos os truques que existem nos livros para anular a dinâmica do pequeno extremo do Chelsea [Hazard]. O português é um mestre nas 'artes negras' e o seu estilo ficou bem patente na forma como o Manchester United jogou", escreveu o antigo árbitro inglês numa coluna de opinião no ‘Daily Mail’.

Autor: Nuno Pombo