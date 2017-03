José Mourinho está encantado com os adeptos do Manchester United. Numa carta endereçada aos sócios com lugar cativo em Old Trafford, o treinador português refere que os adeptos dos red devils são os mais apaixonantes dos clubes por onde passou. A imprensa inglesa não demorou tempo a sugerir que estas palavras também terão servido para enviar uma pequena provocação aos adeptos do... Chelsea, antigo clube de Mourinho e adversário do United nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra (13 de março)."Os adeptos em Old Trafford fazem parte da equipa. Tenho ficado impressionado com a dedicação e o comprometimento dos adeptos do United. Já treinei grandes clubes e nunca vi adeptos tão apaixonados como vocês. O estádio está sempre cheio e o apoio que os jogadores recebem é especial", elogiou o português na referida carta aos sócios.Recorde-se que na passagem recente pelos blues, o português comentou várias vezes o pouco entusiasmo dos adeptos dos londrinos.

Autor: Diogo Jesus