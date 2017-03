Continuar a ler

Mourinho quer concentração absoluta na partida com o Rostov, referente à segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, competição na qual o United pode conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões de 2017/18, caso triunfe na final que terá lugar a 24 de maio, na Friends Arena, em Solna (Suécia).



Nesse sentido, os convocados para o embate frente aos russos entraram em estágio um dia antes do que é habitual em relação à data dos jogos, ficando alojados no The Lowry Hotel, onde Mourinho ainda continua a residir, com instruções para se manterem nos quartos a descansar, evitando passeios pelo hotel.

O jornal de Manchester recorda ainda que Mourinho só possui conta no Instagram, criada quando assumiu o cargo no United, e que a mulher, Matilde, utiliza o Twitter raramente, tendo partilhado algumas fotos do marido a trabalhar.



Recorde-se que numa reportagem da SIC emitida na noite de segunda-feira, Mourinho sublinhou que não vive obcecado com o controlo da atividade dos futebolistas nas redes sociais, salientando que se trata de algo natural nos tempos atuais, fazendo a ressalva que não quer que sejam divulgadas informações antes dos clube as oficializar, dando como exemplo lesões.

A regra já existia, mas José Mourinho terá insistido junto dos jogadores do Manchester United para que não utilizassem as respetivas contas nas redes sociais nas vésperas dos jogos. De acordo com o 'Manchester Evening News', o treinador português "clarificou a regra" face à aproximação do encontro com o Rostov, esta quinta-feira, no qual a equipa joga a continuidade em prova na Liga Europa, visando sobretudo a atividade no Twitter: no plantel dos red devils só Sergio Romero e Marcos Rojo não possuem conta no site.Terá sido esta decisão do treinador que levou Paul Pogba a ficar sem mensagens de parabéns dos companheiros de equipa através das redes sociais, na quarta-feira, dia em que festejou 24 anos de idade. Anthony Martial foi o último colocar um post no Twitter, mas está lesionado e quis apenas felicitar os antigos companheiros de equipa do Monaco, que eliminaram o Manchester City da Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira.

Autor: António Espanhol