"Não faço ideia de quais são as diferenças, mas penso que os futebolistas que estão mais perto [de Rooney] já nem sequer estão no United. Por isso, sobretudo tendo em conta de que se trata de futebol dos tempos modernos, acho que será muito difícil. Mas não sei. De resto, quem sabe? Talvez o Marcus, que tem 19 anos. Se ele ficar no United toda a carreira talvez consiga, mas são muitos golos", salientou o treinador português.Recorde-se que desempenho de Rashford há quase um ano na estreia pela primeira equipa do United o fez bater um outro recorde importante no clube de Old Trafford, pois ficou como o mais jovem futebolista a marcar pelo United, registo que estava na posse do histórico George Best.