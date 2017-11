Continuar a ler

Com a chegada de Mourinho a Old Trafford, no verão de 2016, Fellaini, agora com 30 anos, ganhou preponderância na equipa, até se tornar fundamental na estratégia do português.



"É uma discussão entre o jogador e os dirigentes. Não estou envolvido nos contratos e respeito ambas as partes", completou.



O treinador José Mourinho manifestou-se apreensivo com a demora da renovação do Manchester United com o internacional belga Marouane Fellaini."Sim [estou inquieto]. Respeito o jogador porque é seu direito decidir o seu futuro (...). Respeito também os dirigentes (...) e tenho a esperança de que as negociações estejam sob controlo. Espero que haja acordo", disse o técnico do Manchester United, quando questionado sobre a possibilidade o médio deixar o clube.

