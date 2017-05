Continuar a ler

"Há algumas pessoas que gostam de mentir. São pagas para ser honestas e usarem os conhecimentos que possuem para falar. Mas algumas mentem", começou por dizer Mourinho na conferência de imprensa de lançamento do jogo de encerramento da Premier League, frente ao Crystal Palace, domingo, três dias antes da final da Liga Europa, em Estocolmo (Suécia).



"Fizemos 37 jogos desde janeiro. Em cinco meses faltou-nos um jogo para fazer uma [temporada completa] da Premier League. Tivemos quatro lesões graves que reduziram o número de disponíveis. O Jones e o Smalling lesionaram-se ambos ao serviço da seleção inglesa na mesma semana. O nosso plantel ficou então reduzido a um número de jogadores que nos colocou em maus lençóis."



Por causa da final da Liga Europa, na qual o adversário é o Ajax, os planos de Mourinho frente ao Crystal palace passam por poupar os principais futebolistas, fazendo alinhar os mais jovens. Mas com critério, porque não estão preparados: "Se fosse só um, talvez, mas todos ao mesmo tempo, não é bom."

As conferências de imprensa de José Mourinho são por vezes marcadas por correções do treinador português ao que é escrito e dito nos órgãos de comunicação social - algumas até com recurso a 'cábulas', como sucedeu no Chelsea, Real Madrid, ou até na apresentação no Manchester United, há quase um ano.Esta sexta-feira aconteceu de novo. E Mourinho foi uma vez mais duro, chamando mentirosos aos comentadores que o têm criticado pelas queixas quanto à carga de jogos a que o United tem vindo a ser sujeito na segunda metade da temporada e dos efeitos que essa situação teve sobre a condição física de muitos futebolistas que tem no plantel.