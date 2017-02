Sem papas na língua, nem mesmo depois de uma vitória clara do seu Manchester United, por 3-0 , diante do Saint-Étienne. José Mourinho arrasou a postura dos seus jogadores, especialmente pelo que fizeram na primeira metade, isto depois de os ter visto demasiado relaxados ainda antes da partida se ter iniciado."Estou feliz, especialmente por termos chegado ao intervalo a vencer sem merecer, depois de uma primeira parte tão má. Senti logo no balneário. Muito barulho, muita brincadeira, demasiado relaxados... Os meus adjuntos tiveram essa sensação no aquecimento. Alguns jogadores não estavam totalmente focados em aquecer... O jogo começou e a primeira coisa que fizemos foi um passe para as costas do avançado. O primeiro tempo foi duro. Até para mim, que estava na linha lateral, foi difícil comunicar. Já a segunda parte foi uma história completamente diferente", começou por analisar."Tivemos sorte em chegar ao intervalo a vencer. Na segunda parte foi diferente. Fomos mais rápidos, recuperámos a bola em zonas mais adiantadas. Não creio, mesmo assim, que tenha sido um jogo perfeito, porque perdemos a bola em muitas ocasiões. O resultado ainda não está fechado, mas foi bom. Respeito sempre o futebol, pois por vezes por ser tramado. Não quero que a minha equipa seja 'castigada', por isso jogarei com uma formação forte", acrescentou, já apontando à segunda mão destes 16-avos-de-final da Liga Europa.

Autor: Fábio Lima