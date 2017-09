Continuar a ler

"Temos alguns elementos influentes lesionados, como Pogba, mas não estou preocupado. Não faço ideia de quando Pogba regressa, mas será uma grande oportunidade para outros jogadores jogarem e eu acredito neles todos. Por isso, não vou chorar, nem contar os dias até o Pogba voltar", garantiu o técnico, de 54 anos.



Maratona longe de casa



Seis dos próximos sete jogos do United vão ser disputados longe de Old Trafford, nada que preocupe Mourinho: "É difícil mas significa que vai ser mais fácil depois. Se jogarmos agora em Moscovo [CSKA] e com o Benfica em Lisboa, significa que depois os vamos defrontar em casa." "Temos alguns elementos influentes lesionados, como Pogba, mas não estou preocupado. Não faço ideia de quando Pogba regressa, mas será uma grande oportunidade para outros jogadores jogarem e eu acredito neles todos. Por isso, não vou chorar, nem contar os dias até o Pogba voltar", garantiu o técnico, de 54 anos.Seis dos próximos sete jogos do United vão ser disputados longe de Old Trafford, nada que preocupe Mourinho: "É difícil mas significa que vai ser mais fácil depois. Se jogarmos agora em Moscovo [CSKA] e com o Benfica em Lisboa, significa que depois os vamos defrontar em casa."

Se há prova de que o Manchester United é mesmo um candidato ao título esta época é o facto de hoje poder igualar o melhor arranque do clube na Premier League à 6ª jornada. Se vencer no terreno do Southampton, José Mourinho vê a sua equipa somar 16 pontos (cinco vitórias e um empate), um registo que não acontece desde 2011/12. E para alcançar este marco importante, os red devils defrontam um conjunto com quem se costumam dar bem: é que os saints não derrotam em casa o United desde agosto de 2003. Numa sequência de nove duelos sem vencer a equipa de Manchester United, a formação onde alinha Cédric Soares é ainda orientada por Mauricio Pellegrino que, em Espanha, também nunca ganhou ao Real Madrid de Mourinho em quatro encontros.A atravessar um bom momento de forma, o United vem de uma goleada na Taça da Liga, frente ao Burton, onde Mourinho poupou muitos jogadores. "Espero um jogo complicado, porque o Southampton é um clube estável e tem jogadores de qualidade", analisou o Special One.

Autor: Diogo Jesus