José Mourinho afirmou esta quarta-feira que o Manchester United não deverá contar com Bernardo Silva na próxima temporada, mas deixou escapar que "nunca se sabe"."Penso que não, honestamente penso que não. Mas nunca se sabe, jogadores bons são sempre bem-vindos", referiu o treinador à Sport TV.Questionado sobre o futuro, o técnico explicou que a sua missão em Old Trafford não está acabada: "O clube sabe perfeitamente o que quero, há dois meses que sabem. Não tinha nada a ver com o apuramento para a Champions. É uma equipa de um clube gigante, mas que não é uma gigante equipa. Precisamos desse segundo passo, eventualmente do terceiro".

Autor: Luís Miroto Simões