Com a conquista da Taça da Liga este domingo, José Mourinho igualou Brian Clough e Alex Ferguson com quatro edições do troféu no palmarés, mas o treinador do Manchester United promete não ficar por aqui."São dois treinadores históricos neste país. E eles não podem ganhar a quinta Taça da Liga e eu vou lutar por isso. Mas o importante para mim é que o United venceu e os rapazes estão felizes. Foram poucas mas já perdi finais imerecidas e hoje saio daqui com o sentimento que esta derrota foi pesada para o Southampton", referiu o português à Sport TV.Ainda assim, e apesar da conquista, o treinador assegura que a equipa ainda tem de evoluir: "Quero ganhar mais troféus. É a minha natureza. Meto essa pressão sobre mim. Penso que o United precisa ainda de crescer mais. Precisa de mais duas épocas para contratar jogadores de qualidade, porque em Inglaterra há equipas muito competitivas".

Autores: Luís Miroto Simões e Diogo Jesus