"Os jogadores que ficaram connosco a recuperar das lesões, mesmo os que tinham lesões mais graves, estão aptos para jogar. Pogba, Ibrahimovic e Marcos Rojo", adiantou Mourinho, referindo-se à pausa na Premier League para compromisso da seleção inglesa.



Referindo-se a Ibrahimovic, o treinador português adiantou: "É um jogador muito importante para a nossa equipa e, é claro, ficamos muitos felizes com o seu regresso. Tem um carácter incrível, para lutar face a uma lesão daquelas."



"Agora não se pode esperar que esteja pronto a jogar 90 minutos ou a fazer jogos seguidos, como sucedeu em toda a sua carreira. Precisa de tempo para recuperar até voltar a estar ao seu melhor nível - forma física, confiança, acutilância, tudo. Mas, do ponto de vista médico, estar bem e apto é fantástico", reforçou Mourinho, para depois caraterizar a importância do regresso de Pogba da seguinte forma:



"Pode ver-se com grande clareza a temporada atual do Manchester United antes e depois do Paul se lesionar. É tão simples quanto isto."

O sueco Zlatan Ibrahimovic está de regresso às convocatórias do Manchester United oito meses depois de ter sofrido uma grave lesão no joelho direito no final do tempo regulamentar da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, em Old Trafford, diante do Anderlecht.A condição do avançado de 35 anos foi revelada por José Mourinho em conferência de imprensa de lançamento do jogo frente ao Newcastle (sábado), para a qual o treinador português também já poderá contar com Paul Pogba - em recuperação a uma lesão na coxa direita desde 12 de setembro, da em que os red devils receberam o Basileia para a 1.º jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, e Marcos Rojo - que também se lesionou com gravidade diante do Anderlecht.