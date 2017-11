Continuar a ler

"Há vários factores que contribuiram para que esse ambiente tenha entrado em declínio ao longo das últimas décadas, alguns dos quais podem ser resolvidos com base na cooperação entre clubes e adeptos."



"O MUST apreciará certamente a oportunidade de se envolver com o treinador, como parte do que já sucede com outros responsáveis do clube, na resolução de questões relacionadas com o ambiente no estádio e ficará mais do que satisfeito com um encontro onde essas preocupações do treinador possam ser discutidas", encerra a nota.



O MUST é o maior fundo de adeptos de clube no Reino Unido, contando com mais de 200 mil membros, os quais representa na defesa dos seus interesses face ao acionista maioritário do Manchester United, a família Glazer.

O Manchester United Supporters Trust (MUST) convidou Jose Mourinho para um encontro onde sejam debatidas as matérias que preocupam o treinador. O MUST reagiu assim aode Mourinho após o jogo frente ao Tottenham, no sábado em Old Trafford, nas quais criticou os que assobiaram Romelu Lukaku,, na terça-feira."Há vários pontos de vista entre os adeptos sobre a forma como se devem interpretar corretamente os comentários do treinador. Todavia, talvez seja justo dizer que há um desejo universal no estádio para que o ambiente melhore, da mesma forma como acontece com outros clubes da Premier League", começa por informar o MUST através de comunicado, prosseguindo na contextualização do tema: