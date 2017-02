CHAMPION OF ENGLAND and FIFA MANAGER of THE YEAR??.sacked. Thats the new football claudio.keep smiling AMICO .nobody can delete the history you wrote. Uma publicação compartilhada por Jose Mourinho (@josemourinho) em Fev 23, 2017 às 3:18 PST

Como a grande maioria dos adeptos de futebol, José Mourinho também se mostrou surpreendido pela decisão do Leicester em despedir Claudio Ranieri . Esta quinta-feira, através do Instagram, o técnico do Manchester United deixou uma mensagem ao italiano, falando de "um novo futebol" que o técnico transalpino 'experenciou'."Campeão inglês e melhor treinador do Mundo despedido. É este o novo futebol, Claudio. Continua a sorrir 'amico'. Ninguém pode apagar a história que escreveste", garantiu.

Autor: Fábio Lima