José Mourinho entende que a tarefa do Saint-Étienne, no encontro da segunda mão dos dezasseis-avos de final da Liga Europa, depois da derrota, por 3-0, de há uma semana em Old Trafford, é uma espécie de "missão impossível", mas nem por isso deixa de alertar os seus jogadores para as dificuldades que vão encontrar na quarta-feira em França."Nós ainda não terminamos o nosso trabalho. Três-zero é um resultado muito bom e, se jogarmos como costumamos fazer, acho que é missão impossível para St-Étienne, mesmo sem esquecer que, na semana passada, jogámos mal durante 45 minutos", argumentou o técnico português do Manchester United, assegurando que, apesar da vantagem folgada, conquistada na primeira mão, ainda não pensa na final da Taça da Liga, no domingo seguinte, frente ao Southampton.

"Vou dizer aos meus jogadores para esquecerem que jogam uma final no domingo e estarem focados. Eu quero vencer e não quero vencer a Liga Europa, a 'Premier League' ou qualquer outra coisa. Eu quero vencer amanhã [quarta-feira]. Então, amanhã, às 21 horas eu quero vencer a final no domingo e domingo, às 19 horas, eu quero ganhar ao Bournemouth na 'Premier League'. É assim que eu penso sempre, ao longo toda a minha carreira", conclui o treinador do Manchester United.

Autor: João Lopes