José Mourinho admitiu que viveu momentos complicados na temporada que agora termina, com a conquista de três troféus (Supertaça, Taça da Liga e Liga Europa) pelo Manchester United. Separado da família, que vive em Londres, o treinador só pensa em estar agora com os seus entes mais queridos."Se são amigos e família, até 8 de julho não me falem em futebol. Estou cansado, mais do que nunca, quero é férias e não pensar em futebol. Acho que foi uma época tão dura para mim… Uma época diferente. A primeira vez que vivi sem família, que estive sozinho. Num campeonato difícil. Nunca tinha tido tantas operações, perdido tantos jogadores. Imensos problemas, mas conseguimos", afirmou o técnico português à SIC e à RTP, rematando sobre o tema da família: "São sempre 300 kms de distância, são sempre algumas horas. Não é o dia-a-dia, ao qual estava habituado."Mourinho comentou ainda com um sorriso os festejos do título logo após o apito final, em que foi ao chão depois do abraço do filho, José Mário: "O meu filho surpreendeu-me porque o gajo está pesado. Ou eu estou fraco."

Autores: Luís Miroto Simões e João Socorro Viegas