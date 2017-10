Continuar a ler

"Sei o que disse após o jogo [com o Benfica], o que é basicamente o mesmo quando respondi à primeira pergunta. É a realidade: em todo o Mundo há treinadores cuja filosofia passa por falar das lesões - para um hipotético fracasso preferem encontrar desculpas baseadas nas lesões", prosseguiu o técnico português, reforçando com o exemplo do Manchester United:



"Desde a temporada passada que tivemos lesões graves e sem [Romelhu] Lukaku e Zlatan [Ibrahimovic] iusso foi ainda mais decisivo para nós. A nossa filosofia para passa por lamentos ou por choros. Lamento-me e choro por causa de outras coisas."



A 17 dias do jogo com o Chelsea em Stamford Bridge, José Mourinho esclareceu a questão sobre os treinadores que estão sempre a chorar por causa das lesões, sublinhando que não se referia a Antonio Conte. O treinador do Manchester United quis colocar um ponto final na polémica que teve início na quarta-fera após a terceira jornada da Liga dos Campeões quando o homólogo dos blues entendeu que as palavras do português lhe eram dirigidas."Não me dirijo a ele, por isso não percebo por que é que ele se dirige a mim - não há qualquer problema. Talvez a culpa não seja dele, talvez a culpa seja dos jornalistas quando lhe passaram uma mensagem errada", sublinhou Mourinho, referindo-se ao que disse no Estádio da Luz após o jogo com o Benfica (Grupo A da Champions), na conferência de imprensa onde analisava o empate com a Roma, em casa (Grupo C).