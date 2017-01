Apesar da derrota com o Hull City, de Marco Silva, o Manchester United, de José Mourinho, assegurou esta quinta-feira a presença na final da Taça de Liga, na qual defrontará o Southampton, que na véspera se impusera ao Liverpool. Esta é a quarta final da competição na qual o técnico português marca presença, com a particularidade de ter vencido as três anteriores.Daí, que Mourinho tenha desvalorizado o inesperado desaire e falado com grande propriedade da magia de Wembley. "Todas as competições são importantes para mim, todos os jogos são importantes para mim, portanto não importa que competição é. Wembley é especial para os profissionais de futebol, tem um significado especial, um sentimento especial", argumentou o 'Special One', em declarações ao site do Manchester United, mostrando-se satisfeito."Claro que estou satisfeito por lá estar, claro que estou feliz por levar lá alguns milhares dos nossos adeptos, porque entendo que para eles também será algo que irão sempre recordar", concluiu o treinador do 'red devils'.

Autor: João Lopes