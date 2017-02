José Mourinho leva uma vantagem tranquila de três golos para a 2.ª mão dos 16 avos-de-final frente ao St-Étienne, na quarta-feira, só que a experiência do técnico português do Manchester United aconselha-lhe a ter... prudência.

"Já tive experiências malucas no futebol. Já estive a perder uma vez frente ao Tottenham por 3-0 ao intervalo, e empatei 3-3. No Real Madrid, venci o Galatasaray por 3-0 em casa na 1ª mão e, na Turquia, estive a perder 3-1 [jogo ficaria 3-2]. Portanto, já tive experiências suficientes para acreditar em tudo no futebol. Temos de ir a França e não pensar que estamos em vantagem. Precisamos de defender bem e tentar marcar um golo para colocar o adversário em mais dificuldades", comentou José Mourinho à televisão do clube, após o treino matinal desta terça-feira que antecedeu a viagem para França.





Continuar a ler

Convocados do Manchester United: De Gea, O'Hara, Romero; Bailly, Blind, Fosu-Mensah, Rojo, Smalling, Valencia, Young; Carrick, Fellaini, Mata, Mkhitaryan, Pogba, Lingard, Schweinsteiger; Ibrahimovic, Martial e Rashford. Convocados do Manchester United: De Gea, O'Hara, Romero; Bailly, Blind, Fosu-Mensah, Rojo, Smalling, Valencia, Young; Carrick, Fellaini, Mata, Mkhitaryan, Pogba, Lingard, Schweinsteiger; Ibrahimovic, Martial e Rashford. O encontro está agendado para quarta-feira às 17 horas.

Autor: Diogo Jesus