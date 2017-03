Continuar a ler

"Recebemos dois presentes [na segunda-feira]. Pensávamos que um presente era suficiente... o primeiro foi ter de jogar [com o Chelsea] na segunda-feira e o segundo foi ter de jogar com 10 [expulsão de Ander Herrera aos 35']. E depois ainda houve o terceiro, que foi fazer um passeio na M6", explicou Mourinho na conferência de imprensa desta quarta-feira, a qual serviu de lançamento para o embate dos oitavos-de-final da Liga Europa.O treinador referia-se ao facto da viagem de regresso a Manchester após a derrota em Stamford Bridge ter sido feita de autocarro (pela autoestrada M6),. A comitiva chegou ao destino quando já passava dsas 4 da manhã..."Mas nós somos profissionais e por isso treinámos na manhã seguinte e hoje fizemos o mesmo. Amanhã daremos tudo e os nossos adeptos transmitirão aquele bocado extra de energia à equipa [para vencer]. Por isso, acredito que temos capacidade para lidar com a situação e lutar para estar nos quartos-de-final", salientou o treinador português, referindo-se ao jogo dos 'oitavos' da segunda mão da Liga Europa frente ao Rostov, depois do 1-1 na Rússia, reforçando:"A única coisa que vos posso dizer é que os meus jogadores fizeram o que todos viram na noite de segunda-feira e que na terça-feira de manhã estavam aqui [no centro de treinos] para trabalhar como grandes profissionais que são."