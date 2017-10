Continuar a ler

«Jogadores portugueses têm portas escancaradas»



Mourinho sublinhou ainda a qualidade do futebol português e dos jogadores nacionais, sublinhando a 'caminhada' que tem sido feita nos últimos anos.



"Portugal foi o campeão europeu ao nível das seleções e isso não é fácil repetir, tal como uma equipa portuguesa voltar a ganhar a Champions. Mas o futebol português continua a produzir jogadores de grande qualidade. Os jogadores portugueses têm qualidade e as portas do mundo escancaradas. O presidente da FPF tem hoje em dia uma posição de destaque a nível internacional", analisou.



Depois de sete jornadas já disputadas na Premier League, somando seis vitórias e um empate, José Mourinho prefere jogar à defesa... no que às análises diz respeito. O treinador do Manchester United foi homenageado esta terça-feira, em Setúbal, e não deixou de abordar o atual momento dos red devils."O ano passado começou de forma mais difícil e acabou muito bem; este ano está a começar muito bem e não sabemos como vai acabar. Noutro campeonato isso significaria quase o título, mas em Inglaterra não significa nada. Na Champions também estamos bem. Sou melhor treinador hoje do que era antes pelo controlo diferente das emoções, pela forma como enfrento as dificuldade, com mais maturidade, leva-me a ter os pés no chão", afirmou o técnico.

Autor: Sofia Lobato