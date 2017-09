"Quero que os adeptos apoiem a equipa e os jogadores. É isso que eu quero", frisou ainda Mourinho sobre o tema na conferência de imprensa nesta sexta-feira, onde lançou o jogo frente ao Southampton (sábado, 15 horas), da sexta jornada da Premier League.

O Manchester United foi notícia esta semana por causa de um cântico dos seus adeptos de apoio a Romelu Lukaku que foi considerado de cariz racista pela organização 'Kick It Out' por fazer referência o tamanho do pénis do avançado internacional belga.Os jornalistas quiseram conhecer a opinião de José Mourinho, mas o treinador demarcou-se da polémica, pedindo: "Não me façam essa pergunta."