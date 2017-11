A segunda visita de José Mourinho a Stamford Bridge na condição de visitante e com Antonio Conte no cargo de treinador do Chelsea teve um novo episódio polémico, com italiano a ignorar o homólogo português que o esperava para o cumprimentar à entrada no túnel de acesso aos balneários.



Conte foi falar com o árbitro e preferiu depois festejar o triunfo (1-0) com adeptos e jogadores no meio do relvado e Mourinho seguiu o seu caminho, desavalorizando o incidente, depois do que sucedeu a 23 de setembro de 2016, quando 'chamou à Terra' o italiano depois de se sentir

humilhado com o este fez na sequência da goleada (4-0).

