"Tenho o jogador que queria ter; provavelmente tenho o jogador que não acreditava possível ter; mas temos o jogador que sempre desejamos ter". Foi assim que, esta sexta-feira, José Mourinho reagiu à recente polémica que se viu envolvido a propósito de Eric Dier, dando a entender que à frente do ex-Sporting estava Nemanja Matic, médio que o Man. United contratou ao Chelsea no defeso.Lembre-se que, num primeiro excerto do seu livro, Mauricio Pochettino acusou José Mourinho de ter desestabilizado Eric Dier quando na temporada passada as duas equipas se encontraram, tendo no seu entender contribuído indiretamente para a quebra de rendimento do internacional inglês no campeonato.

Autor: Fábio Lima