O Manchester United perdeu de forma surpreendete na deslocação ao reduto do Basileia, adiando assim a qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões no Grupo A, numa partida em que dispôs de várias oportunidade para marcar, mas viu o adversário selar o triunfo aos 89 minutos, por Michael Lang, finalizando uma jogada em que a defesa dos red devils ficou mal na fotografia, sobretudo o lateral-esquerdo Daley Blind."Sei que o Blind assumiu as culpas no lance do golo, mas julgo que não tem de fazê-lo. É completamente injusto pois somos uma equipa e na primeira parte devíamos estar a vencer por cinco ou seis [golos] e isso não foi culpa dele", começou por analisar José Mourinho."Dominámos por completo o jogo na primeira parte. Dava a sensação que seria impossível sairmos daqui sem o triunfo, mas a verdade é que não marcámos. O que pensámos na segunda parte? 'Que estava 0-0... tudo OK!' O problema é que eles marcaram no último minuto", disse ainda o treinador do Manchester United, mantendo o otimismo: "É claro que nos vamos apurar."