O Paris Saint-Germain (PSG) tem vindo a afirmar-se no futebol europeu desde 2011, ano em que a Qatar Sports Investments (QSi) assumiu o controlo do clube e a contratação de Neymar ao Barcelona, concretizada no verão desde ano, promete impulsionar de vez o projeto conferindo-lhe dimensão global.José Mourinho, treinador português do Manchester United, deu um exemplo prático deste cenário quando comentou a nova realidade dos parisienses em entrevista ao programa 'Téléfoot' da estação de televisão francesa TF1:"O novo PSG? No outro dia, o meu filho que mora em Londres decidiu ir a Paris em vez de vir a Manchester para assistir ao jogo. Nesta altura eles têm algo especial, de mágico, com a qualidade e a juventude. É fantástico."