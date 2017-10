"Deixem-no levar o tempo que necessita para voltar quando todos sentirem que é o momento certo. Se acredito que ele estará de volta em 2017? Sim, acredito. Mas é apenas um 'feeling'", acrescentou o treinador, que ainda não poderá contar com Paul Pogba, Marouane fellaini e Eric Bailly na partida da 9.º jornada da Premier League, que se segue ao triunfo na Luz sobre o Benfica, a contar para a Liga dos Campeões (quarta-feira).

O sueco Zlatan Ibrahimovic está a treinar no duro e José Mourinho deixou esta sexta-feira em aberto a possibilidade de voltar a contar com o avançado no início do próximo ano - ou até um pouco antes, num período crítico das jornadas junto ao natal."O Zlatan está aqui a treinar e sob o nosso controlo. Está a trabalhar como era de esperar - mesmo, mesmo no duro. Mas não vai regressar dentro de uma, ou de até duas semanas", começou por dizer o treinador português em conferência de imprensa na tarde desta sexta-feira, onde lançou o jogo com o Huddersfield Town (sábado, 15 horas).