O momento mais aguardado da noite em Old Trafford: Ibrahimovic está de volta

José Mourinho mostrou-se muito feliz pelo regresso de Zlatan Ibrahimovic aos relvados no encontro deste sábado entre o Manchester United e o Newcastle "Foi um momento emocionante para todos nós que estamos perto de um grande profissional afetado por uma das piores lesões no futebol. O seu regresso foi um motivo de alegria para todos, mas para nós, que somos chegados a ele, foi mais do que isso. Foi uma grande emoção ver o gigantone regressar", referiu o treinador no final do jogo.O técnico sublinhou também a prestação de Pogba, também ele regressado de lesão: "Esteve no topo. Parecia que nunca tinha estado de fora. Voltou com uma exibição fantástica. Teve uma grande influência no jogo. Teve de sair quando sentiu os primeiros sinais de fadiga, porque não queríamos passar os limites. Todos sabemos - eu e os jogadores - da influência de certos jogadores na equipa. Com ele temos muito mais criatividade. Estou muito feliz. Agora vamos ver qual é a melhor decisão para quarta-feira: se é melhor jogar ou descansar, porque é um jogador que temos de proteger".

Autor: Luís Miroto Simões