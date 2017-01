Continuar a ler

O responsável pelas contratações do Manchester United passa a maior parte do tempo nas instalações que o clube de Old Trafford tem em Londres. Isto enquanto o treinador está no centro de treinos em Carrington, arredores de Manchester, a quase 350 quilómetros de distância.Mas isso não impede que Ed Woodward e José Mourinho resolvam os problemas do dia-a-dia, o que não surpreende na era em que vivemos, embora não o façam da forma como à primeira vista se poderia esperar. O técnico português fala numa sala em que se produzem milagres...