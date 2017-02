Continuar a ler

A fechar vieram mais elogios... peculiares. "Creio que os árbitros tiveram tudo sob controlo e foram muito calmos. Além disso, até o apanha bolas do meu lado direito foi brilhante. Miúdo inteligente!", atirou. Esta tarde, em Blackburn, Mourinho foi obrigado a ir ao banco buscar algumas das suas estrelas para assegurar o apuramento, algo que o técnico red devil encara com naturalidade. "Tenho jogadores importantes no banco e posso sempre tentar colocá-los em campo para causar algum impacto, mas nem sempre resulta. Falei com o Pogba e o Zlatan e eles entraram com a atitude certa", enalteceu.A fechar vieram mais elogios... peculiares. "Creio que os árbitros tiveram tudo sob controlo e foram muito calmos. Além disso, até o apanha bolas do meu lado direito foi brilhante. Miúdo inteligente!", atirou.

O triunfo sobre o Blackburn Rovers não foi isento de dificuldades para o Manchester United , mas José Mourinho, mesmo assim, não deixou de demonstrar boa disposição, com uma pitada de ironia, quando abordou o encontro desta tarde, no qual os red devils venceram por 2-1 . Houve elogios para os seus jogadores e, também, para o... apanha-bolas."Creio que a atitude de todos os jogadores foi bastante boa. Se tivesse sido diferente, não teríamos vencido. O Blackburn colocou-nos num jogo muito duro, por isso estou muito feliz com os meus jogadores", admitiu o técnico português, num discurso bem diferente daquele que proferiu a meio da semana , após o triunfo ante o Saint-Étienne

Autor: Fábio Lima