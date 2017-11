O árbitro Neil Swarbrick, que não tomou qualquer medida disciplinar na altura, deverá submeter o relatório do jogo nesta segunda-feira e se nele não fizer referência ao que se passou dentro da grande área do Brighton aos 66 minutos de jogo,, a comissão disciplinar da FA poderá analisar as imagens e acusar o o belga por conduta violenta.Se assim acontecer, o avançado dos red devils incorre numa suspensão de três jogos. Face à proximidade temporal, o jogo frente ao Watford de Marco Silva poderá não entrar nestas contas, mas os embates com os rivais diretos na luta pelos lugares cimeiros da classificação não escaparão certamente - se Lukaku só for punido a parir do jogo com os hornets, a receção ao Bournemouth, a 13 de dezembro, passará a contar para este período.