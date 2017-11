Continuar a ler



A notícia recorda ainda o excelente relacionamento entre Mourinho e Antero Henrique, atual diretor desportivo do PSG, destacando que pode ser um factor determinante para o sucesso da operação, desde que seja colocado ponto final no contrato entre o treinador e o Manchester United.



De resto, o jornal salienta que Mourinho não está totalmente confortável no cargo em Old Trafford depois do que sucedeu com o processo de reforço do plantel no qual os red devils falharam a contratação de Ivan Perisic (Inter Milão).





A primeira tentativa do PSG para contratar o treinador português terá acontecido no arranque para a temporada 2016/17, quando este já estava comprometido com o Manchester United.

O PSG acredita que conseguirá convencer o treinador português a sair dos red devils, de forma a liderar o projeto que tem como grande objetivo levar o clube à conquista da Liga dos Campeões - Unai Emery terá perdido a confiança dos dirigentes depois da temporada 2016/17.