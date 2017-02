Continuar a ler

E prosseguiu: "As suas iniciais na minha camisola são uma pequena homenagem a alguém que escreveu a história mais bonita da Premier League, alguém que provavelmente mereceria que o estádio do Leicester fosse nomeado de Claudio Ranieri e foi despedido. Acho que ele não precisa de mais homenagens porque ninguém pode apagar o que ele fez e se algumas das história que eu tenho lido forem verdade, é difícil encontrar palavras que justifiquem isto".



Depois de ter publicado, no Instagram, uma mensagem de apoio a Claudio Ranieri depois de este ter sido despedido do Leicester , José Mourinho voltou esta sexta-feira a homenagear o técnico na conferência de imprensa ao vestir uma camisola com as iniciais... CR."O Leicester fez história dois anos consecutivos. Um ano porque fizeram a coisa mais bonita na Premier League e das coisas mais bonitas da história do futebol, e agora são destaque com a decisão que uniu toda a gente do mundo do futebol porque é algo muito, muito difícil de aceitar. Mas, ao mesmo tempo, é bom para que todos nós possamos perceber como está o futebol e como nos temos de adaptar. Na época passada quando saí campeão achei uma coisa muito negativa. Agora vejo que eram feijões comparado com o que aconteceu ao Claudio", afirmou.

Autor: Sofia Lobato