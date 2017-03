Continuar a ler

"Estes jogos frente a Hull, Burnley, Bournemouth, Stoke... são mais do mesmo. Se pegarmos nos pontos que perdemos em casa - todos os jogos que empatámos -, falamos em 10/12 [pontos] e com eles não estaríamos a falar apenas nos quatro primeiros, seria antes o segundo ou até o primeiro lugar", salientou o treinador português dos red devils, que não sofrem derrotas na Premier League desde outubro (Chelsea)."Estamos 'mortos' no que toca ao 'top-4'? Não, não estamos. Há jogos a fazer, pontos a ganhar, pontos a perder, pontos pelos quais temos de lutar - mas a verdade é que estamos a perder demasiados pontos em casa", acrescentou Mourinho.