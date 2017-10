Continuar a ler

"Na defesa procurei dar uma boa proteção ao Axel [Tuanzebe] e decidi jogar com três elementos porque o Victor [Lindelöf] não chegava ao jogo com os níveis de confiança muito altos, por isso junte os dois à experiência do [Chris] Smalling e correu bem. Foi bom para ganharem confiança", encerrou o treinador português.



Lindelöf entra em campo e comete dois erros 'fatais'... em dez minutos

A reação do Manchester United à surpreendente derrota sofrida diante do Huddersfield () foi positiva,, em partida da 4.ª eliminatória da Taça da Liga de Inglaterra onde José Mourinho recorreu a um alinhamento pouco habitual, com alguns jovens em destaque - entre os quais Victor Lindelöf, que esteve muito mal na partida de sábado referente à 9.ª jornada da Premier League."Os meninos são sempre os meninos, por isso é bom quando jogam - e é ainda melhor quando jogam bem. Acho que todos estiveram bem, sobretudo o Scott [McTominay], que tem um grande influência no jogo pois ocupa uma zona crucial [centro do meio meio-campo]", começou por avaliar José Mourinho em declarações ao canal de televisão do Manchester United.