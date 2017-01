José Mourinho salientou que a vitória do Manchester United sobre o Wigan para a Taça de Inglaterra foi justa, apesar de ter gostado mais da segunda parte dos red devils."Merecemos a vitória. A primeira parte não foi muito boa, mas controlámos e chegámos ao 1-0. Ao intervalo falámos sobre mudar algumas coisas na dinâmica da equipa. Os rapazes aceitaram isso bem e a segunda parte foi muito melhor. O trabalho está feito e estamos nos últimos 16", referiu o técnico à BBC One.Apesar da mudança de atitude no regresso dos balneários, o técnico admitiu também que, antes, houve alguma sorte no primeiro golo: "Sabíamos que iam organizar-se muito bem defensivamente, com agressividade, e muito homem-a-homem. Para furar essa barreira sabíamos que tínhamos de jogar melhor do que na primeira parte, mas tivemos alguma sorte no 1-0 e depois, com mais espaço no segundo tempo, matámos o jogo".

Autor: Luís Miroto Simões