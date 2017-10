Continuar a ler

"Pogba pode ficar na história do futebol. Tem talento e nós aqui no Manchester United temos o equilíbrio certo no meio-campo que permite uma melhor ocupação de espaços. Penso que ele não está feliz na equipa de França a jogar ao lado do [Blaise] Matuidi", afirmou o treinador da equipa inglesa, referindo-se ao médio-centro que no verão se transferiu do Paris Saint-Germain para a Juventus.



O Manchester United está a sentir os efeitos da ausência de Paul Pogba e não é já na partida de quarta-feira frente ao Benfica que vai poder contar de novo com o médio que se lesionou na coxa esquerda aos 19 minutos do embate com o Basileia (3-0), a 12 de setembro.José Mourinho garantiu esse cenário, mas nas declarações que deu à Sky Sports para lançar a partida da Liga dos Campeões (Grupo A) no Estádio da Luz, acabou por falar de Pogba no âmbito da seleção francesa, fazendo uma revelação interessante que atinge indiretamente um futebolista e o selecionador Didier Deschamps.