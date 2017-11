Continuar a ler

Com sete campeonatos nacionais, duas Ligas dos Campeões e uma Liga Europa - venceu troféus em todos os clubes por onde passou - José Mourinho é dono de um palmarés invejável. Qual é o segredo do técnico português: Trabalho ou capacidade inata?"É uma pergunta complexa. É difícil resumir anos e anos de treino em poucas palavras. Penso que a profissão vem de um talento inato. As pessoas pensam que os bons jogadores estão dotados de um talento natural mas, na maioria dos casos, acreditam que os bons técnicos são muito trabalhadores (...) Os treinadores podem aprender a serem bons profissionais mas não os melhores do mundo. Os melhores nascem assim", frisou."Se nasci para treinar? Acredito que sim. Alguns aproveitam a experiência ao mais alto nível e transportam-na do campo para o banco. Outros não eram muito bons, como eu, e tivemos que estudar, decifrar a filosofia de jogo, mas não estávamos em pé de igualdade na linha de partida. Creio que tive um pequeno avanço inato", acrescentou.José Mourinho realçou ainda que trabalha "como um louco" quando foi questionado acerca do dia-a-dia de um treinador de futebol. "Se o meu trabalho é fácil? Não. Trabalho como um louco. Para ter sucesso numa profissão como a minha em primeiro lugar tens de controlar tudo e, depois, ir escalando múltiplos níveis de experiência. Se um jovem quer ser treinador e imagina que só vai trabalhar duas horas num bom relvado, está muito enganado!"