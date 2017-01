O Chelsea comunicou esta sexta-feira, através do seu Relatório e Contas, ter pago a José Mourinho e à sua equipa técnica uma indemnização no valor de 8,3 milhões de libras (9,5 milhões de euros) no seguimento do acordo para a rescisão do contrato que unia as duas partes, assinada em dezembro de 2015. Recorde-se que esse vínculo havia sido assinado em agosto desse mesmo ano, com um salário de 14,9 milhões de euros só para o técnico português, que agora comanda o Manchester United.Assim, com mais esta verba, o Chelsea já foi 'obrigado' a pagar qualquer coisa como 36 milhões de euros em indemnizações devido ao treinador português, já que na sua primeira passagem o Special One e a sua equipa técnica levaram consigo 26,5 milhões de euros, em 2007.De resto, no mesmo comunicado o Chelsea anuncia ter pago 76,8 milhões de euros à Adidas para finalizar seis anos mais cedo o acordo para os equipamentos, recebendo a partir de 2017/18 uma verba a rondar os 69 milhões de euros anuais por parte da Nike. Um valor que corresponde ao dobro daquele que recebia da marca alemã.

Autor: Fábio Lima