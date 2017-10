Continuar a ler

Mourinho não bate o Liverpool há 4 jogos e já perdeu contra Klopp em Inglaterra (ainda enquanto técnico do Chelsea) mas na época passada registaram-se dois empates. Ainda assim, o técnico do United lembra que agora tem uma equipa diferente.



"Isto são só três pontos, não são quatro. Talvez se estivessemos noutra fase da época em que ambas as equipas estivessem perto de conquistar algo fosse diferente mas não é o caso. Muitas vezes, este jogo depende de um momento. Vamos defrontar uma boa equipa com muito bons jogadores. Mas creio que nós agora somos uma equipa melhor. Podem dizer que ainda não defrontámos nenhum dos seis primeiros classificados da época passada mas em 2016/17 não ganhámos ao West Ham em casa, na época passada não vencemos o Everton em casa nem o Southampton fora. E agora fizemo-lo. Globalmente somos uma equipa melhor", lembrou.



Elogio a Matic e Lukaku



José Mourinho aproveitou ainda para enaltecer a qualidade que dois dos reforços deram à equipa. "Creio que será injusto dizer que Lukaku e Matic não criaram impacto. Temos de o admitir e dar-lhes o [mérito] que merecem. Mas a equipa também tem dado condições a Matic e Lukaku para serem importantes. Somos melhores mas isso não quer dizer que teremos mais sucesso do que na época passada Ganhar dois troféus? Não sei. Mas que somos melhores, somos", explicou.



Por fim, esclareceu que o United não vai entrar mais pressionado em Anfield do que o fez nos outros campos onde já jogou esta época. "Nada temos a provar. Temos os nossos objetivos estabelecidos para esta época, sabemos onde queremos chegar e como. Um jogo, um resultado, uma exibição. Nada mudará isso", concluiu.

O Liverpool de Jürgen Klopp recebe o Manchester United de José Mourinho (sábado, 12H30) e, para o técnico português, é sempre especial jogar em Anfield, até porque em 12 confrontos no palco mítico dos reds... ganhou cinco e só de lá saiu derrotado por três vezes. A confiança dos red devils está em alta mas Mourinho lembra que o jogo "vale apenas 3 pontos"."Gosto de defrontar as melhores equipas e os maiores clubes, além de gostar de jogar nos melhores estádios, os que têm maior história. E vocês têm razão, já vivi grandes momentos em Anfield, mas também tive maus. Eles já festejaram contra mim, mas também viveram momentos tristes contra mim. Agora, se me respeitarem tanto como eu os respeito a eles, vamos voltar a viver um desses grandes jogos", atirou o treinador, de 54 anos, em exclusivo à cadeia inglesa Sky Sports.

