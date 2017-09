Continuar a ler

Romelu Lukaku, que bisou em Moscovo e já leva 10 golos em nove jogos esta época, foi igualmente elogiado pelo técnico. "É um grande feito, mas só possível com uma boa equipa, que é muito sólida e joga bem. Para o Romelu, são números incríveis, e ele é humilde e quer aprender, melhorar, é ambicioso", acrescentou.



Recorde-se que o triunfo sobre o CSKA deixou o Manchester United na liderança do grupo, no qual o Benfica ocupa o último posto, após a derrota por 5-0 em Basileia. Aliás, os encarnados são precisamente os próximos adversários do clube inglês, que visita o Estádio da Luz a 18 de outubro, recebendo as águias no dia 31 do próximo mês.

José Mourinho admitiu esta noite que a vitória do Manchester United, por 4-1, no reduto do CSKA Moscovo, na 2.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, se deveu a "boas performances individuais"."Estar a ganhar por 3-0 ao intervalo foi inesperado", lembrou o técnico português dos red devils, realçando o início "difícil e rápido" do encontro. "É uma boa vitória, porque com seis pontos estamos numa boa posição", apontou Mourinho, destacando as exibições de Ander Herrera e Anthony Martial, por "não serem titulares habituais e terem estado muito bem".